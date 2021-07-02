Кулеба призвал лидеров стран присоединяться к инициативе «Крымской платформы»

По его мнению, это поможет им отстоять и их собственные национальные интересы

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает лидеров других государств присоединяться к Крымской платформе. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Twitter министра.

«Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем», — написал в своем сообщении министр.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем.