Политика

Глава греческого МИД приедет в Украину

Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта

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Пятого июля, в понедельник, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит украинское государство с рабочим визитом. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министры иностранных дел Греции и Украины проведут переговоры. Главными темами, как сообщается, станут увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощения условий поездок граждан.

«Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, вблизи украинских границ и в регионе Черного моря», — сказано в сообщении.

Помимо этого, глава МИД Греции выступит на форуме «Украина 30. Международная политика» и поедет в Одессу. Там он ознакомится с экономическим потенциалом Одесской области.

Также пятого июля Кулеба и Дендиас проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем.

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