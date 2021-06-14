Политика

Путин заговорил о преемнике

Путин уверил, что готов поддержать своего приемника

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Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что его уход с поста главы государства никак не подорвет РФ на политической арене. Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, передает УРА-Информ.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», — отметил глава Кремля.

Также Путин уверил, что готов поддержать своего приемника.

«Я сделаю все, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны», — добавил он.

Укрепление РФ для Путина, как он сам отметил, является основной задачей.

«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — подчеркнул глава РФ.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может закончиться наступлением ВСУ на Донбассе. Такой прогноз дал «бывший министр обороны ДНР» Игорь Гиркин.

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