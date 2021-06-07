Политика

Зеленский намерен срочно переговорить с Байденом: что произошло

Зеленский хочет поговорить с администрацией Байдена перед встречей США – Россия.

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Чуть более чем через неделю президент США Джо Байден должен будет провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны должны будут обсудить также и украинский вопрос, в том числе и войну на Донбассе.

Перед встречей Байдена и Путины украинский президент Владимир Зеленский намерен провести телефонные переговоры с администрацией американского президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

«Зеленский и команда сейчас активно прорабатывают телефонный разговор с администрацией Байдена перед встречей президента США с Путиным», пишет паблик.

На данный момент неизвестно планирует ли Зеленский провести прямые переговоры с Байденом или это будут только переговоры с его администрацией. Также пока неизвестно ответит ли администрация Байдена на такой запрос со стороны украинских властей.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что Байдену следует поговорить с Зеленским перед встречей с Путиным.

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