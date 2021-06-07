Политика

Идет перманентная провокация — эксперт о действиях России

Петр Охотин о провокациях РФ

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Российская Федерация продолжает устраивать провокации перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Такое заявление сделал политолог Петр Охотин.

Эксперт предполагает, что ситуация возле границы с Украиной не изменилась и российские войска все еще стоят там, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Сейчас да, есть перманентная провокация. Мы помним, что войска фактически никуда не делись, и Лавров и МИД Российской Федерации говорят, что в пределах своей страны могут делать все что угодно. Во-вторых, нельзя ли считать провокацией то, что сейчас происходит с Беларусью?» – заявил эксперт.

Он добавил, что что задержание журналиста — это провокация для того, чтобы Протасевич начал называть какие-то имена, пароли и обвинять западные спецслужбы.

Напомним, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня в Женеве. Президенты должны обсудить также вопрос Украины.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский намерен переговорить с администрацией Байдена перед разговором.

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