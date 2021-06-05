«Интервью» Протасевича было сделано под принуждением, — МИД Чехии

принудительная посадка самолета компании Ryanair в Минске, на котором летел Протасевич, противоречит международному праву

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В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что выступление белорусского журналиста Романа Протасевича в эфире государственного канала ОНТ, которое вышло третьего июня было сделано под принуждением. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УРА-Информ.

«Невероятно, что в XXI веке режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко использовал против своих противников методы самых жестоких сталинских репрессий 1930-1950-х годов. Мы осуждаем эти методы, которые явно не присущи цивилизованной Европе. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, число которых значительно увеличивается каждую неделю», — сказано в заявлении.

Принудительная посадка в Минске самолета компании Ryanair, как отметили в чешском МИД, противоречит международному праву.

«На заседании Европейского совета Чехия сразу поддержала предложение о новых ограничительных мерах в отношении Беларуси и была одной из первых стран, запретивших полеты «Белавиа» на своей территории. […] С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось. что оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого ранее задержали в РБ, ждет смерть, если правительство Беларуси выдаст его представителями «генпрокуратуры» «ЛНР». Там уже затребовали такие действия «для следственного эксперимента».