Общество

«Его ждет смерть»: военкор из ОРДЛО о выдаче Протасевича

Вероятность выдачи Протасевича пока ничтожно мала

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Оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого ранее задержали в РБ, ждет смерть, если правительство Беларуси выдаст его представителями «генпрокуратуры» «ЛНР». Там уже затребовали такие действия «для следственного эксперимента». Об этом заявил военкор из ОРДО Виктор Медведев, передает УРА-Информ.

«„ЛНР“ не просто просит выдать Протасевича, но и готовит „законодательную базу“ для вынесения смертного приговора. Все по заслугам, честно и справедливо. Лукашенко внезапно дал понять, что если у кого-то есть вопросы, то они будут заданы, и со стороны „республики“ тоже», — отметил Медведев.

При этом, она считает, что вероятность выдачи Протасевича пока ничтожно мала.

«Механизм найдут, если захотят, сомневаться не стоит. Минск, по факту, ничего не делая, сделает для Беларуси многое. А кто напрягся? Белорусская оппозиция напряглась, в первую очередь. Потому что, понимая, что может произойти, Протасевич расскажет все», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в донецком аэропорту им. Сергея Прокофьева, что находиться на оккупированных территориях восточной Украины появилось фото оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Ранее его задержали в Беларуси.

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