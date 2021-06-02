Лукашенко обвиняют в официальном признании «ЛНР»

Это был продуманный Лукашенко шаг

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Александр Лукашенко де-факто признал «республики» Донбасса. Об этом заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ, украинский журналист Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

Именно в Минске, как напомнил он, были подписаны «минские соглашения», которые являются основой мирного урегулирования вооруженного конфликта с РФ на Донбассе.

«Белорусский узурпатор, „забыл“, что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске — городе в котором подписывались так называемые „Минские соглашения“, закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе!», — отметил Гармаш.

Также Гармаш уверен, что это был продуманный Лукашенко шаг.

«Причем, показательно, что приглашения марионеточным „следователям“ „республик“ он отправил через истинную вторую сторону конфликта — президента России. Конечно, после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну. После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным», — добавил он.

Ранее сообщалось, что представители ОРДЛО могут провести опрос задержанного в Республике Беларусь журналиста Романа Протасевича.