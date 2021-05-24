Общество

Илон Маск работает на ВСУ, — военкор из ОРДЛО

Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора

Время чтения: 37 Секунд

Спутники Илона Маска, которые пролетали в небе над временно оккупированным украинским Донбассом, в ОРДО приняли за беспилотники украинских военных. Об этом на своем телеграм-канале написал местный военкор Виктор Медведев, передает УРА-Информ.

Военкора напугала группа летящих огней.

«Из подконтрольной Украине части Донбасса только что сообщили о том, что в сторону линии боевого соприкосновения выдвинулась большая группа беспилотников. Примечательно, что идут именно группой», — сообщил Медведвев.

Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора.

«Так це ж одне й те саме! Ілон вже давно у Правому секторі», — отмечают пользователи.

«І це ми ще в НАТО не вступили!» — добавил другой комментатор.

Ранее сообщалось, что глава авиакомпании лоукостов Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Беларуси в «воздушном пиратстве»

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В Ryanair обвинили Беларусь в воздушном пиратстве

Он прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске

В Украине резко снизились темпы вакцинации от Covid-19: в 11 регионах вовсе не ставили прививки

В лист ожидания препарата от пневмонии нового типа COVID-19 записались 584 464 людей

«Пять украинских героев остались там навсегда»: сегодня годовщина первого боя батальона «Донбасс»

Добровольцы успели перед смертью нанести серьезные потери противнику

«Вот бы в Крым поехать лечиться!»: НВФ признались, что устали от войны

У НВФ нервишки шалят, обостряются болезни желудка от консервированной пищи

СБУ проведут под Донецком антитеррористические учения: что нужно знать

Учения пройдут 26−27 мая

В «ЛНР» анонсировали банковскую реформу: что ждет местных жителей

Жители «республики» будут получать деньги на новые карточки

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap