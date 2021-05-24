Илон Маск работает на ВСУ, — военкор из ОРДЛО

Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора
Спутники Илона Маска, которые пролетали в небе над временно оккупированным украинским Донбассом, в ОРДО приняли за беспилотники украинских военных. Об этом на своем телеграм-канале написал местный военкор Виктор Медведев, передает УРА-Информ.
Военкора напугала группа летящих огней.
«Из подконтрольной Украине части Донбасса только что сообщили о том, что в сторону линии боевого соприкосновения выдвинулась большая группа беспилотников. Примечательно, что идут именно группой», — сообщил Медведвев.
Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора.
«Так це ж одне й те саме! Ілон вже давно у Правому секторі», — отмечают пользователи.
«І це ми ще в НАТО не вступили!» — добавил другой комментатор.
Ранее сообщалось, что глава авиакомпании лоукостов Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Беларуси в «воздушном пиратстве».