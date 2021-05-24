Илон Маск работает на ВСУ, — военкор из ОРДЛО

Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора

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Спутники Илона Маска, которые пролетали в небе над временно оккупированным украинским Донбассом, в ОРДО приняли за беспилотники украинских военных. Об этом на своем телеграм-канале написал местный военкор Виктор Медведев, передает УРА-Информ.

Военкора напугала группа летящих огней.

«Из подконтрольной Украине части Донбасса только что сообщили о том, что в сторону линии боевого соприкосновения выдвинулась большая группа беспилотников. Примечательно, что идут именно группой», — сообщил Медведвев.

Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора.

«Так це ж одне й те саме! Ілон вже давно у Правому секторі», — отмечают пользователи.

«І це ми ще в НАТО не вступили!» — добавил другой комментатор.

Ранее сообщалось, что глава авиакомпании лоукостов Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Беларуси в «воздушном пиратстве».