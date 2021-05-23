Увольнение Степанова: в Раде назвали причины

Рада уволила Степанова 18 мая

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Народный депутат Александр Корниенко от партии «Слуга народа» объяснил, почему Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Максима Степанова с поста министра здравоохранения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью нардепа «24 каналу»

«Деятельность министерства была фактически централизованная на министра. Для этого министерства это не очень корректная управленческая модель. Минздрав, в отличие от других министерств, является хабом по принятию решений, обработке информации и организации правильных процессов между крупными его подрядчиками, которыми являются центральные органы исполнительной власти. Национальная служба здоровья Украины оперирует 60 млрд грн медицинского бюджета. Департамент медицинских закупок также оперирует еще большим количеством бюджета», – сообщил Корниенко.

Вопрос стоял в эффективности работы Степанова, как отметил Корниенко.

«Невозможно достичь эффективности, если ты не в нормальных отношениях непосредственно со своим руководителем, на это указывал [премьер-министр Денис] Шмыгаль. И невозможно достичь эффективности, если ты не выстроил так процессы, достигать основных задач, которых ждут люди от министерства», – добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что в окружении шестого главы государства Украины Владимира Зеленского объяснили, почему решили уволить министра здравоохранения Украины Максима Степанова.