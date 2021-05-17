Увольнение Степанова: в ОП назвали причины

Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров по вакцинам

Время чтения: 26 Секунд

В окружении шестого главы государства Украины Владимира Зеленского объяснили, почему решили уволить министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом сообщили источники РБК-Украина в команде Зеленского, передает УРА-Информ.

Причиной увольнения являются проблемы с контрактами по вакцинации населения и пристальное внимание к министру со стороны НАБУ. Помимо этого, как сообщил источник, у Степанова напряженные отношения с профильным комитетом. Из 15 его членов комитета не менее 9 готовы поддержать его отставку.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедшие сутки вакцинацию против COVID-19 получили 6164 человека.