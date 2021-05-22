Политика

В МИД назвали ключевое условие для встречи Зеленского с Путиным

Украина готова к разговору

Время чтения: 1 Мин. , 12 Секунд

Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский не будет встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным, если на этой встрече не будет поднят вопрос оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио НВ», передает УРА-Информ.

Кулеба отметил, что договорится о встрече президентов РФ и Украины достаточно сложно.

«Но, в принципе, мы подтверждаем, что готовы к разговору. И главная тема разговора – это, безусловно, прекращение войны и мир в Украине. К этому разговору не должно быть каких-либо подозрений внешних, потому что мы должны разговаривать с Путиным. Мы понимаем, что решение в России принимает Владимир Путин и никто другой. Но я абсолютно уверен, что, если эта встреча состоится, президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы», – заявил он.

Стоит отметить, что Владимир Путин ранее заявлял, что не будет обсуждать с Владимиром Зеленским вопрос оккупированного полуострова и части восточной Украины.

«Мы не будем встречаться с Путиным, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», – отметил Кулеба.

В данный момент, как подчеркнул министр иностранных дел Украины, точную дату встречи глав двух соседних государств сложно назвать.

«Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что введение новых санкций украинской стороной против российских компаний и граждан якобы расходится с подготовкой предстоящей встречи глав Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. 

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