Зеленский переходит «красные линии» Путина — эксперт

Михаил Погребинский о ситуации на линии Путин-Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский переходит «красные линии» президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований, а также конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт считает, что домашний арест Медведчука – это политические репрессии и не существует никаких аргументаций, чтобы оказать защиту своих претензий к в суде. Он считает, что дело до суда не дойдет, так как властям удобно держать кума Путина, хотя бы в домашнем аресте, пишет УРА-Информ со ссылкой на Комсомольскую Правду.

Погребинский считает, что действия Зеленского – это игра США, которые толкают президента Украины в нужном для них направлении.

«Для Америки важно то, чтобы Владимир Зеленский не шел на какие-либо уступки по Минску. Как бы в США предполагают, что, встреться Зеленский и Владимир Путин, о чем-то договорятся. Для американцев такой расклад событий неприемлем. Вот почему они толкают Зеленского к тому, чтобы тот сделал так, дабы Виктор Медведчук был аресован. Но это уже будет «красная линия» для Путина», — сказал эксперт.

Ранее мы сообщали, что Данилов допустил возможность обмена Медведчука на заключенных в РФ украинцев.