Политика

Дело Тупицкого: у Зеленского заявили, что могут притащить его силой в суд

Он потерял охрану как глава Конституционного суда

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Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий может в принудительном порядке быть доставлен в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» представитель президента Владимира Зеленского в КСУ, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский, передает УРА-Информ.

«Сам факт того, что господа Тупицкий и Касминин обратились с иском в Верховный суд как в суд первой инстанции, уже подтверждает то, что они признали, что они уже не являются судьями. То есть в этом случае господин Тупицкий как фигурант производства может быть доставлен в зал суда, в частности с применением поводу. Он потерял охрану как глава Конституционного суда, но по закону о госохране органов госвласти и должностных лиц охраняемое лицо еще в течение года после прекращения полномочий, имеет право на госохрану. Думаю, что если господин Тупицкий НЕ БУДЕТ являться на заседания суда без уважительных причин, к нему может быть применен привод «, — отметил представитель президента в КСУ.

Стоит напомнить, что ранее бывший судья КСУ Тупицкий не явился на заседание суда.

Ранее сообщалось, что некоторые нардепы решили обжаловать в Конституционном суде Украины решение шестого президента украинского государства Владимира Зеленского об отмене указов о назначении на должность судьи КСУ судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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