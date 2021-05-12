Общество Политика

Медведчук прибыл к Генпрокурору

У Офиса генпрокурора Украины Виктор Медведчук заявил, что не читал свое подозрение

Время чтения: 32 Секунд

Кум российского президента Владимира Путина, украинский политик, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора Украины. Сотрудники правоохранительных органов со вчерашнего дня ищут политика, чтобы вручить подозрение в государственной измене. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что у Офиса генпрокурора Украины Виктор Медведчук заявил, что не читал свое подозрение.

Помимо этого, политик заявил, что вчера вместе с супругой находился за пределами украинской столицы, — Киева. Скрываться, как он отметил, не собирается. Медведчука сопровождают его адвокаты.

Ранее сообщалось, что 11 мая, один из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа За Жизнь, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук прокомментировал обыски в его доме и обвинения в государственной измене.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Россия может напасть в любой момент: в Минобороны сделали заявление

Украина всегда готова оказать соответствующий отпор

В Индии четверть миллиона смертей от COVID-19: ситуация катастрофическая

Общее число инфекций в Индии достигло 23,3 миллиона

Это выпад, в том числе и против Путина — эксперт о возможном аресте Медведчука

Станислав Белковский о куме Владимира Путина

Документ недействителен: жители ОРДЛО жалуются на российские паспорта

Местные жители даже не могут зарегистрировать электронный кошелек

Секретарь генсовета Единой России в ОРДО: что сказал чиновник в Донецке

Андрей Турчак постел ОРДО

Медведчук знал об обысках: его предупредили

Новая информация по поводу возможного задержания

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap