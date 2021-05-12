Медведчук прибыл к Генпрокурору

У Офиса генпрокурора Украины Виктор Медведчук заявил, что не читал свое подозрение

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Кум российского президента Владимира Путина, украинский политик, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора Украины. Сотрудники правоохранительных органов со вчерашнего дня ищут политика, чтобы вручить подозрение в государственной измене. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что у Офиса генпрокурора Украины Виктор Медведчук заявил, что не читал свое подозрение.

Помимо этого, политик заявил, что вчера вместе с супругой находился за пределами украинской столицы, — Киева. Скрываться, как он отметил, не собирается. Медведчука сопровождают его адвокаты.

Ранее сообщалось, что 11 мая, один из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа За Жизнь, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук прокомментировал обыски в его доме и обвинения в государственной измене.