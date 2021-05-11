Политика

Байден встретится с Путиным: в Белом доме сделали заявление

Дата и место встречи пока не объявлены

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В связи с непредвиденной хакерской атакой крупнейший трубопровод Соединенных Штатов Америки в причастности к которой обвиняют Российскую Федерацию, Джо Байден принял решение встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соответствующее заявление Байден на страничке Белого дома в Twitter.

«Я буду встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело», — заявил Байден.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран «Бухарестской девятки».

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