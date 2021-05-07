Политика

Кулеба призвал ЕС «давить» на Россию

Нормандский формат продолжает функционировать

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Российскую агрессию возможно победить путем давления международных партнеров на ее правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Бенилюкса в Киеве, передает УРА-Информ.

«Нормандский формат продолжает функционировать, хотя нам, конечно, хотелось бы, чтобы он был более эффективным. Расширение нормандского формата требует всех участников, то есть прежде всего России. Если на этом этапе изменение структуры нормандского формата невозможна, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германии давить на Россию, чтобы она конструктивно себя вела в нормандском формате », — отметил Кулеба.

Также украинский министр выразил благодарность за то, что Вильмес, Блок и Ассельборн приняли его приглашение приехать в Украину.

«Это настоящим проявлением не просто поддержки , а дружбы «, — добавил он.

Ранее сообщалось, что представитель ТКГ Сергей Гармаш заявил, что делегация Российской Федерации инициировала передачу украинскому государству четверых пленных женщин, однако, в «ДНР/ЛНР» заблокировали их передачу. 

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