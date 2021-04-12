Вместо Минска: представлен новый вариант

Этот – варианта Анкара или Стамбул

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Украина продолжает искать варианты замены Минской площадки для переговоров ТКГ. Один из вариантов – Турция.

Источник сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Эрдоганом обсуждали вариант переноса переговорного процесса по донбасскому кейсу из Минска в Стамбул или Анкару, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры ТКГ вряд ли будут переносить из Беларуси в Польшу — поскольку она не будет устраивать россиян. В тоже время глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что что хотят перенести переговоры ТКГ с Минска в Варшаву.

«Источник дополняет, что Варшава была выбрана в качестве торга, но все понимали, что россияне будут категорически против, а вот более «лайтовый» вариант с Турцией может быть более реалистичен. Также это укрепит позиции официальной Анкары, которая получит очередной инструмент международного влияния в «русско-украинском кейсе», — отмечает источник.