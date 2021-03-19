Слова Байдена – это объявление войны — эксперт

Семен Багдасаров о словах американского президента

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Российские эксперты продолжают высказываться о словах президента США Джо Байдена, который назвал президента России Владимира Путина убийцей.

На эти слова отреагировал российский востоковед, пропагандист Семен Багдасаров. Он весьма резко отреагировал на высказывания американского президента. Он считает, что это было объявлением войны, пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал Семена Багдасарова.

Он сделал заявление о том, что России объявили войну, а атаку на президента РФ стоит расценивать, как атаку на Россию. Эксперт отметил, что США остается врагом России.

«Настало время серьезных испытаний. Слова Байдена – это объявление войны», — заявил Багдасаров.

Эксперт рассказал о том, что война будет сразу идти по нескольким направлениям. Это могут быть экономические санкции, информационная война, кибервойна и военное давление с различных сторон.

Ранее мы сообщали, что другой эксперт отметил слова Байдена. Он заявил, что президент Российской Федерации так просто не простит и не забудет слова американского президента.