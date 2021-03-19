Крым — это Украина, — президент Литвы в Раде

Литовский народ выступает за целостность Украины

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Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 19 марта, во время своего выступления в Верховной Раде Украины выразил поддержку территориальному суверенитету и целостности украинского государства, а также приветствовал инициативу Киева по созданию Крымской платформы. Об этом пишет УРА-Информ.

«И хотя прошло семь лет с начала военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым — это Украина», — отметил Науседа.

Помимо этого, он подчеркнул, что литовский народ выступает за целостность Украины.

«Мы приветствуем инициативу Киева по созданию международной Крымской платформы», — сказал президент Литвы.

Ранее сообщалось, что российская власть готовится к празднованию седьмой годовщины аннексии Крымского полуострова. Все европейские страны и много мировых представителей не признают Крым российским.