Референдум по Конституции: Лукашенко определился с датой

В начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси

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Нелегитимный глава Беларуси определился с датой проведения всенародного референдума. Он пройдет в начале 2022 года. На него будет вынесен проект новой конституции. Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил Александр Лукашенко, передает УРА-Информ.

«В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум», — отметил Лукашенко.

Также стоит отметить, что ранее Лукашенко заявлял, что Конституция Беларуси нуждается в решительных изменениях. Он считает, что необходимо разделить полномочия на разных уровнях власти.

При этом, он добавил, что часть полномочий главы государства может перейти Всебелорусскому народному собранию, однако, во главе государства все же будет стоять президент.

Ранее сообщалось, что непризнанный мировым сообществом глава Беларуси Александр Лукашенко готов покинуть президентский пост. Однако, есть условие. Лукашенко заявил, что может отойти от власти в том случае, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников.