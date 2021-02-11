Лукашенко готов уйти в отставку: он назвал условие

Всебелорусское народное собрание представляет собой провластный форум

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Непризнанный мировым сообществом глава Беларуси Александр Лукашенко готов покинуть президентский пост. Однако, есть условие. Лукашенко заявил, что может отойти от власти в том случае, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников. Об этом сообщает «БелТА», передает УРА-Информ.

Всебелорусское народное собрание, которое проходит в государстве, должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

«В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что Всебелорусское народное собрание представляет собой провластный форум. Его участниками являются депутаты и чиновники, сотрудники государственных предприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи. На собрании все они обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил непризнанному мировым сообществом лидеру Беларуси Александру Лукашенко, что у него вызывает обеспокоенность «вмешательство извне» во внутренние дела беларуского государства.