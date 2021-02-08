«Главу МВД ЛНР» ожидают неприятности: нагрянули проверки из РФ

Проверки из Москвы нагрянули неожиданно

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К так называемому «министру МВД ЛНР» Игорю Корнету нагрянули проверки и начались проблемы, которые напрямую связаны с тем, что он не подал отчеты о работе в Москву. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО Телеграмм-каналы, передает УРА-Информ.

На данный момент кураторы плотно работают над защитой Корнета. Ведь сейчас нету нового человека на замену действующего «главы республики» Леонида Пасечника, кроме Корнета.

«Сегодня Корнет вызывал всех начальников „на ковер“ и спрашивал с них по всей строгости. Оправдывает ли это то, что его уберут? Нет, ни одной серьезной подвижки для этого не имеется, по крайней мере сейчас» — отмечает ресурс.

Также стоит отметить, что проверки из Москвы нагрянули неожиданно.

Ранее сообщалось, что граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях украинской Макеевки, которая находиться в Донецкой области, сообщают о странной проверки граждан со стороны незаконных вооруженных формирований.