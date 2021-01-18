Общество

В ОРДЛО проходят странные проверки граждан: НВФ задают необычные вопросы и требуют паспорта

Причины проверки пока что неизвестны

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Граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях украинской Макеевки, которая находиться в Донецкой области, сообщают о странной проверки граждан со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей ОРДЛО в социальных сетях.

Очевидцы происходящего отмечают, что незаконные силовые структуры в Макеевке требуют у жителей паспорта и задают очень странные и необычные вопросы.

«Макеевка, по Театральной улице стоят ГАИ. И какой-то ОМОН Беркут, даже пешеходов проверяют. Иду себе спокойно, потребовали паспорт, потом вопросы, где учишься, откуда идешь, чем занимался. Вообще странные ребята, не представились, ничего не показали» — пишет пользователь Сети.

При этом, причины проверки пока что неизвестны.

Ранее сообщалось, что Миграционная служба Российской Федерации отказала предоставлять гражданство РФ члену незаконных вооруженных формирований, участнику «Фронта Одесского сопротивления» Вячеславу Работу. Он известен под позывным «Измаил».

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