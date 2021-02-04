РФ откровенно нарушает нормы международного права: Кравчук заявил о последствиях

Российская Федерация не даст своего соглашения на расширения нормандского формата и вступления в него США

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Международное сообщество не должно прекращать вводить санкции против Российской Федерации, так как в Кремле открыто нарушают международное право. В свою очередь, украинское государство не должно идти на поводу у России. Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

Он считает, что Российская Федерация не даст своего соглашения на расширения нормандского формата и вступления в него США.

«Но это не значит, что мы должны смотреть только на Россию и делать, что она хочет. Она не соглашается в Совбезе ООН, она занимает позицию, которая является откровенным нарушением норм и принципов международного права… Смотреть на Россию, как она будет реагировать, мы должны настырно, системно, доказательно, вводя разные санкции, разные формы санкций, давление, которое отвечает нормам международного права», — добавил Кравчук.

Ранее сообщалось, что третьего февраля, соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу.