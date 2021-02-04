Политика

РФ откровенно нарушает нормы международного права: Кравчук заявил о последствиях

Российская Федерация не даст своего соглашения на расширения нормандского формата и вступления в него США

Время чтения: 48 Секунд

Международное сообщество не должно прекращать вводить санкции против Российской Федерации, так как в Кремле открыто нарушают международное право. В свою очередь, украинское государство не должно идти на поводу у России. Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

Он считает, что Российская Федерация не даст своего соглашения на расширения нормандского формата и вступления в него США.

«Но это не значит, что мы должны смотреть только на Россию и делать, что она хочет. Она не соглашается в Совбезе ООН, она занимает позицию, которая является откровенным нарушением норм и принципов международного права… Смотреть на Россию, как она будет реагировать, мы должны настырно, системно, доказательно, вводя разные санкции, разные формы санкций, давление, которое отвечает нормам международного права», — добавил Кравчук.

Ранее сообщалось, что третьего февраля, соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Свобода слова отменяется: в РФ хотят блокировать соцсети за призывы к акциям

23 и 31 января некоторые интернет-платформы выглядели в лице государства, как иностранные агенты

Опубликован рейтинг Зеленского: смог бы президент и его партия победить на выборах

В первом туре за главу государства готовы были бы проголосовать 21,2% граждан

Я выпил за здоровье Зеленского водки, когда узнал об этом, даже не закусывая — Гордон

Украинский журналист о закрытии пророссийских каналов

Против Медведчука тоже могут ввести санкции — эксперт

Если найдут компромат на кума Путина

После этого РФ начнет действовать против Украины со всей силы — эксперт

Роман Цимбалюк о закрытии ZiK, 112 Украина и NewsOne

Ядерное соглашение между РФ и США было продлено еще на пять лет

Действие договора продлено до 5 февраля 2026 без каких-либо изменений или дополнений

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap