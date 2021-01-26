Политика

«Россия спасла ДНР», — Гиркин

В 2014-экс- помощник президента РФ Владимира Путина и куратор по «ЛДНР» Владислав Сурков якобы вынудил Гиркина передать командование «ДНР» Александру Захарченко

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Бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин в заявил, что в августе 2014 года «ополчение» потерпело поражение от армии Украины и тогда незаконные вооруженные формирования на территории «республик» спасли российские военные. Об этом сообщил украинский журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, опубликовав в Twitter ссылку на интервью Гиркина с пропагандистскими СМИ, пишет УРА-Информ.

Владислав Сурков, по словам Гиркина, якобы вынудил его передать командование «ДНР» Александру Захарченко и уехать из Донбасса в Россию.

«Было четко сказано: пока я не отдам командование, военная обстановка не улучшится. На тот момент, с 6 августа, Донецк был полностью отрезан от сообщения с РФ, большой землей. В это время противник полностью разгромил гарнизоны Степановки и Мариновки, наш батальон „Тора“. Противник наступал с севера, со стороны Дебальцево на Снежное. И не было возможности прикрыть это направление ничем» — уточнил Гиркин.

Казанский, в свою очередь отметил, что такое признание Гиркина в очередной раз подтверждает, что «Л/ДНР» без России не жизнеспособны

«Правда все равно вылазит наружу. Озвучивают ее сами же участники тех событий. И правда в том, что без вмешательства России никаких „Л/ДНР“ бы не было. Только Москва искусственно поддерживает эту бесконечную бойню» — отметил Казанский.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило, что по их данным, гражданство РФ в 2020 году получили 409 550 украинцев.

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