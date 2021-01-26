В МВД РФ заявили, что в 2020 году более 400 тысяч украинцев получили паспорт РФ

В российском МВД добавили, что в 2020 году более 204 тысяч украинцев приезжали в РФ

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Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило, что по их данным, гражданство РФ в 2020 году получили 409 550 украинцев. Об этом говорится на сайте Министерства, передает УРА-Информ.

Стоит отметить и то, что за прошедший год, Российская Федерация выдала 36 790 видов на жительство для украинцев. Отмечается, что глава Кремля Владимир Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев. В общем счете по такому документу на территории России проживает 124 530 украинцев.

Известно, что граждане Украины в 2020 году получили 19 620 разрешений на временное проживание на территории России. В общем счете таким образом на территории РФ проживает 68 670 украинцев

Также за прошедший год более 204 тысяч граждан Украины приезжали в РФ. Большинство ездили по личным целям, однако были и те, кто приезжал на работу и учебу.

Ранее сообщалось, что жители ОРДО жалуются на то, что часто не успевают сделать украинский паспорт в 18 лет. Из-за того, что закрыты КПВВ, да и попасть на территорию Украины через линию разграничения очень тяжело некоторые не смогли выехать вовремя, чтобы получить законные документы.