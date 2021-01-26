Боевики фактически взбунтовались против Пушилина: что происходит в «ДНР»

Недовольство в «республике» растет

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Пару дней назад так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин провел встречу с так называемой «народной милицией «ДНР». При этом инициаторами встречи были сами представители НВФ.

Источник отмечает, что боевики фактически взбунтовались против «главаря» и ждали ответов на важные для себя вопросы. При этом отмечается, что боевики , мягко говоря, недолюбливают Пушилина, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вольнодумец.

«Так вот эти скрепные боевики фактически взбунтовались по многим вопросам: небольшие зарплаты, переподчинение и сокращение, какие будут пенсии и будут ли вообще, а еще их волновало материально-техническое обеспечение», — отмечает блогер.

Одним из главных вопрос было то, почему одним боевикам дали жилье, а другим нет. Ответ был очень прост — Пушилин заявил, что у него до сих пор нет списка тех, кто нуждается в жилье. Такой список должен быть составлен в ближайшее время.

Интересно, что боевики получат жилье из «маневренного фонда», в которое попадает жилье тех людей, которые которые были вынуждены покинуть оккупированные территории.

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