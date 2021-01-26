Политика

Боевики фактически взбунтовались против Пушилина: что происходит в «ДНР»

Недовольство в «республике» растет

Время чтения: 49 Секунд

Пару дней назад так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин провел встречу с так называемой «народной милицией «ДНР». При этом инициаторами встречи были сами представители НВФ.

Источник отмечает, что боевики фактически взбунтовались против «главаря» и ждали ответов на важные для себя вопросы. При этом отмечается, что боевики , мягко говоря, недолюбливают Пушилина, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вольнодумец.

«Так вот эти скрепные боевики фактически взбунтовались по многим вопросам: небольшие зарплаты, переподчинение и сокращение, какие будут пенсии и будут ли вообще, а еще их волновало материально-техническое обеспечение», — отмечает блогер.

Одним из главных вопрос было то, почему одним боевикам дали жилье, а другим нет. Ответ был очень прост — Пушилин заявил, что у него до сих пор нет списка тех, кто нуждается в жилье. Такой список должен быть составлен в ближайшее время.

Интересно, что боевики получат жилье из «маневренного фонда», в которое попадает жилье тех людей, которые которые были вынуждены покинуть оккупированные территории.

Ранее дончане рассказали как получить паспорт Украины жителям ОРДО старше 18 лет.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Империя Путина полностью коррумпированная и продажная — эксперт

Лев Шлосберг о ситуации с расследованием Навального

Путин, как выходец из спецслужб понимает, что его подставили свои — эксперт

Эксперт о скандальном расследовании Навального

Акт об импичменте Трампа попал в Сенат: что грозит бывшему президенту

Все решится уже в ближайшее время

У Зеленского еще есть шанс стать не просто очередным президентом, а лидером государства — эксперт

Руслан Бортник о фотографии главы государства

Администрация Байдена будет искать нового посла США в Украине, — Кулеба

Имена вероятных кандидатов пока что не известны

«С деньгами там туго»: Россия сокращает финансирование «Л/ДНР»

У России дела идут крайне плохо

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap