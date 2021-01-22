В переговорах с Россией есть три главные проблемы: эксперт рассказал какие

Главное в этом вопросе доверие между сторонами

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Главным вопросом в переговорах между Украиной и Российской Федерацией является вопрос доверия. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что есть три пункта, которые мешают Украина продвинутся в переговорах с российской стороной по поводу Донбасса. Он назвал эти три сложности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Первое: эти соглашения имеют добровольный характер. Нет доброй воли — тормозится исполнение сделок. Второе: парламент пользуется политическим суверенитетом. ТКГ может произвести какие-либо рекомендации, предложения. Затем они переходят в парламент, а парламент говорит «нет». И что мы будем делать? Ничего. Третье: у нас и россиян очень древняя сложная история конфликта», — заявил эксперт.

Он также назвал вариант решения проблемы с доверием. Арестович отметил, что должен быть кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона. Сейчас Россия обвиняет Германию и Францию, что те заняли украинскую сторону и фактически им не доверяет.

Ранее мы сообщали, что ситуация на Донбассе может вернуться к временам президентства Порошенко.