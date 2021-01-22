Политика

В переговорах с Россией есть три главные проблемы: эксперт рассказал какие

Главное в этом вопросе доверие между сторонами

Время чтения: 48 Секунд

Главным вопросом в переговорах между Украиной и Российской Федерацией является вопрос доверия. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что есть три пункта, которые мешают Украина продвинутся в переговорах с российской стороной по поводу Донбасса. Он назвал эти три сложности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Первое: эти соглашения имеют добровольный характер. Нет доброй воли — тормозится исполнение сделок. Второе: парламент пользуется политическим суверенитетом. ТКГ может произвести какие-либо рекомендации, предложения. Затем они переходят в парламент, а парламент говорит «нет». И что мы будем делать? Ничего. Третье: у нас и россиян очень древняя сложная история конфликта», — заявил эксперт.

Он также назвал вариант решения проблемы с доверием. Арестович отметил, что должен быть кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона. Сейчас Россия обвиняет Германию и Францию, что те заняли украинскую сторону и фактически им не доверяет.

Ранее мы сообщали, что ситуация на Донбассе может вернуться к временам президентства Порошенко.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Навальный может присоединиться к Крымской платформе: но есть условие

Оппозиционер может представлять Росси в этой платформе

Зеленский ищет более эффективных исполнителей — эксперт о возможных пертурбациях во власти

Денис Шмыгаль первым может потерять свою должность

Пресс-секретарь Белого дома: мы хотим привлечь Россию к ответственности

Важные заявления новой Администрации президента США

Путин — вор и параноик, он угрожает всему миру — эксперт

Игорь Эйдман о президенте Российской Федерации

Возвращение Крыма: СНБО уже в феврале может принять стратегию по возвращению оккупированного полуострова

В правительстве начали разрабатывать «архитектуру» Крымской платформы

© 2019 Информационное агентство ASPI
https://aspi.com.ua/ru/news/politika/deokkupaciya-kryma-snbo-uzhe-v-fevrale-mozhet-prinyat-strategiyu-vozvrascheniya#gsc.tab=0

Митинг в поддержку Навального: Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами

Правоохранительные органы «ориентированы на принятие предупредительных мер»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap