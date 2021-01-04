Виртуальный парад по всей Америке: инаугурация Байдена пройдет в новом формате

Билеты на церемонию инаугурации Байдена будут доступны только членам Конгресса и одному из гостей

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Инаугурационный комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки призвал граждан Америки не ехать на инаугурацию новоизбранного президента-демократа Джозефа Байдена, а также избранного вице-президента Камалы Харрис из-за карантинных ограничений, которые были введены на территории страны в связи с пандемией коронавирусной болезни нового типа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Также стало известно, что билеты на церемонию инаугурации Байдена будут доступны только членам Конгресса и одному из гостей, которых они решать взять с собой.

Стоит отметить, что традиционный парад по случаю вступления в должность нового главы Белого дома будет заменен на «Виртуальный парад по всей Америке». В Конгрессе отметили, что мероприятие по случаю принятия присяги новым президентом будет состоять из музыкальных представлений, выступлений оркестров, а также танцевальных коллективов и поэзии.

Ранее сообщалось, что Украине не стоит заблуждаться по поводу того, что уже в ближайшее время Джо Байден официально станет новым президентом США.