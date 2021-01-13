«Есть реальная перспектива», — Кулеба про безвиз с Британией

Британцы не готовы идти на безвизовые, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима

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Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о реальной перспективе упрощении визового режима между Британией и Украиной. Об этом он заявил в интервью Обозревателю, передает УРА-Информ.

При этом, Кулеба подчеркнул, что в Великобритании один из самых требовательных в мире визовых режимов.

«Британцы не готовы идти на безвизовые, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще», — отметил министр.

Стоит напомнить, что в конца 2020 года Кулеба встретился с послом Британии специально по теме упрощения выдачи виз.

«Четко отметил, что нам нужны действенные шаги по британской стороны на ближайшую перспективу», — подытожил министр.

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