Выборы мэра Харькова: Добкин намекнул на сговор правительства

Михаил Добкин (который уже был мэром Харькова с 2006 до 2010 года) подтвердил свои планы баллотироваться на внеочередных мэрских выборах

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Михаил Добкин, который уже был харьковским мэром, имеет серьезные намерения баллотироваться на пост мэра Харькова на досрочных выборах, которые объявит ВРУ после смерти его предшественника Геннадия Кернеса от осложнений после коронавирусной инфекции нового поколения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на портал Страна.

«Вопрос только в том, когда состоятся эти выборы», ‒ отметил кандидат на пост мэра.

Также он заявил, что вся сложность ситуации вокруг новых выборов состоит в том, чтобы внеочередные выборы мэра состоялось хотя бы 28 марта, постановление о выборах нужно принять не позже 26 января. Это нужно сделать заранее, чтоб кандидатам на пост главы Харькова хватило времени организовать избирательную кампанию. Стоит отметить, что именно в этот день украинский парламент начнет свои пленарные заседания после зимних каникул.

Также Добкин убежден, в ВРУ случится задержка с принятием этого решения. Он считает, что выборы весной невыгодны для Офиса президента Украины и группы влияния министра внутренних дел Арсена Авакова, по этому и может случится задержка с принятием решения на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время церемонии прощания с мэром города Геннадием Кернесом находилось 110 тысяч граждан.