Похороны Кернеса: в МВД назвали количество людей, пришедших на прощание с мэром

Церемония прощания длилась около 5 часов

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В Харькове во время церемонии прощания с мэром города Геннадием Кернесом находилось 110 тысяч граждан. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, передает УРА-Информ.

Сама церемония прощания с харьковским главой длилась около 5 часов. Сообщается, что в ХНАТОБ пришло несколько тысяч людей, которые имели желания попрощаться с главой первой украинской столицы.

Отмечается, что гроб несли охранники Кернеса. Они работали с ним на протяжении нескольких лет.

Ранее сообщалось, что 23 декабря, в первой столице Украины — Харькове похоронят мэра города Геннадия Кернеса. Перед этим в городе проходит церемония прощания с мэром Харькова, из-за чего изменены маршруты движения общественного транспорта, а также образовались пробки.