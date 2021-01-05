Политика

Соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ

Кононенко необходимо прибыть 11 января 2021 года на 10:00 к старшему детективу Олегу Коцюбе

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Экс-депутата Верховной Рады Украины, а также, по совместительству, близкого соратника пятого главы государства Петра Порошенко — Игоря Кононенко — вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Чиновника вызвали по делу о выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами, которые находятся в Полтавской области.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт НАБУ

«Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича…» — отметили в ведомстве.

Также там сообщили, что Кононенко необходимо прибыть 11 января 2021 года на 10:00 к старшему детективу Олегу Коцюбе. Отмечается, что это необходимо для участия в проведении допроса, а также для участия в других процессуальных действий в открытом уголовном производстве.

Стоит уточнить, что речь идет о деле, которое было открыто второго марта 2018 года из-за злоупотребления властью или служебным положением и служебной подделки.

На данный момент Кононенко нету на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро приняло решение открыть уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которое было открыто из-за подозрения о взяточничестве.

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