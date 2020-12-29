Политика

В РФ грозятся кинуть Навального за решетку: что известно

Наталия

В 2017 году суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в четыре года в деле о возможном нанесении ущерба государственному предприятию «Кировлес»

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала от оппозиционного российского политика и блогера Алексея Навального явиться сегодня, 29 декабря, в 9 часов в филиал структуры в столицы РФ — Москве, для регистрации. В противном случае ему может грозить замена действующего условного срока по уголовному делу, по которому он был ранее осужден, на реальный. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев изданию Радио Свобода, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что оппозиционер сейчас находится в ФРГ. Там политик проходит реабилитацию после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

При этом в ФСИН напомнили, что 20 сенября Навальный уже был выписан из немецкой клиники «Шарите», а до 12 октября у него прошли все последствия и симптомы отравления.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции к нему будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», – указали в службе исполнения наказаний.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что 30 декабря у Навального истекает испытательный срок. При этом, если ФСИН действительно выступит с ходатайством и судья с ним согласится, Алексею Навальному грозит лишение свободы на весь срок, на который он был осужден.

Ранее сообщалось, что США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления Навального.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Строительство «Северного потока-2» завершилось в ФРГ

Сооружение российского газопровода было приостановлено еще в прошлом году под угрозой американских санкций

Наталия

Украинского депутата задержали по подозрении в заказе убийства 2 человек: ему грозит 15 лет заключения

Во время встречи депутат, по данным полиции, пообещал заплатить $6000 за убийство своего односельчанина, передал фото жертв и $300 залога

Наталия

Бюджет США: Палата представителей преодолела вето Трампа

Оборонный бюджет США на 2021 год предполагает выделение Украине $250 млн военной помощи

Виктор

Пять раз отправлялся на отдых и раз на больничный: сколько Зеленский отдыхал в 2021 году

Скоро у президента Украины очередной отдых

Виктор

В следующем году Путина ждут три серьезные проблемы: эксперт рассказал, что ждет лидера Кремля

Три соперника лидера Кремля в 2021 году могут серьезно по нему «ударить»

Виктор

Всегда будет хотеть «хапнуть» Украину — журналист о возможном уходе Путина

Роман Цимбалюк поделился мнением о том, будет ли плюсом для Украины уход Путина

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap