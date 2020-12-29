В РФ грозятся кинуть Навального за решетку: что известно

В 2017 году суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в четыре года в деле о возможном нанесении ущерба государственному предприятию «Кировлес»

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала от оппозиционного российского политика и блогера Алексея Навального явиться сегодня, 29 декабря, в 9 часов в филиал структуры в столицы РФ — Москве, для регистрации. В противном случае ему может грозить замена действующего условного срока по уголовному делу, по которому он был ранее осужден, на реальный. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев изданию Радио Свобода, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что оппозиционер сейчас находится в ФРГ. Там политик проходит реабилитацию после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

При этом в ФСИН напомнили, что 20 сенября Навальный уже был выписан из немецкой клиники «Шарите», а до 12 октября у него прошли все последствия и симптомы отравления.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции к нему будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», – указали в службе исполнения наказаний.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что 30 декабря у Навального истекает испытательный срок. При этом, если ФСИН действительно выступит с ходатайством и судья с ним согласится, Алексею Навальному грозит лишение свободы на весь срок, на который он был осужден.

Ранее сообщалось, что США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления Навального.