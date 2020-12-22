Венедиктова может быть уволена: в ОП ждут отчет о работе генпрокурора

Если сравнивать с 2019 годом, заметно увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил генерального прокурора Украины предоставить результаты своей работы для того, чтоб определится с тем, останется ли Ирина Венедиктова на посту. Однако уже видны успехи в ее работе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УРА-Информ.

Пока что отмечается, что рано делать выводы о работе Венедиктовой, ведь отчета еще не было.

«Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры», — отметила Мендель.

Также Мендель подчеркнула, что Венедиктовой дадут качественную оценку деятельности лишь после предоставления отчета.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заменила прокуроров в деле заместителя председателя Офиса президента украинского государства Олега Татарова. она использовала основание, которое не предусмотрено в украинском законодательстве. Венедиктова отметила, что замена прокуроров произошла «в связи с исключительной сложностью производства».