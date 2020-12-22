Преступления РФ: Резников объяснил, почему Украина не может обратиться в Международный суд

Суд в Гааге недавно принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений

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Украинское государство не сможет обратиться в Международный уголовный суд по выплатам компенсации за военные преступления Российской Федерации на Донбассе и в Крыму, пока не будет ратифицирован Римский статут. Об этом в интервью Громадскому сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных украинских территорий и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, передает УРА-Информ.

Чиновник уточнил, что судом в Гааге ранее было принято решение о начале официального расследования по иску украинского государства относительно военных преступлений на территории восточной Украины и в Крыму. Также преступления совершались и против человечности.

«Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Это означает, что есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением — это страна-агрессор — Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление», — сказал он.

Известно, что ранее прокурор Международного уголовного суда уже заявила о завершении этапа предварительного изучения событий, которые происходили на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что на данный момент неизвестно, когда точно Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса. Предварительно это может быть первая половина 2021 года, но никто официальных дат пока не называет.