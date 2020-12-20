Общество Политика

«Марш народного трибунала»: беларусы продолжают протестовать

Наталия

20 декабря на территории беларуского государства начался «Марш народного трибунала». Уже в 9:00 на улицах столицы — Минска, а также других городов начали собираться граждане в знак протеста. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал Nexta. Отмечается, что жители столичного микрорайона Сухарево первыми собрали группу людей для протеста. Известно, что и в других районах Минска […]

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20 декабря на территории беларуского государства начался «Марш народного трибунала». Уже в 9:00 на улицах столицы — Минска, а также других городов начали собираться граждане в знак протеста. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал Nexta.

Отмечается, что жители столичного микрорайона Сухарево первыми собрали группу людей для протеста. Известно, что и в других районах Минска тоже формируются колонны из людей. Известно, что в районе Каменная Горка в столице несколько человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в Цепь солидарности. Машины, которые проезжают мимо поддерживают людей сигнальными гудками.

Также силовики стягивают технику на улицы Минска.

На улицы вышли и граждане в поддержку Лукашенко. Движение имеет название «Ябатька». Люди вывели на улицы беларуской столицы трактора под песню «Любимую не отдают». Колонну сопровождают машины ГАИ.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил, что у него есть данные беларуских спецслужб, которые указывают на то, что украинское государство хотела «скорее душить Беларусь». 

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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