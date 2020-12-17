Дело Януковича не продвигается: суд не смог выбрать меру пресечения из-за неявки адвоката

Печерский районный суд города Киева снова не выбрал меру пресечения бывшему главе Украины Виктору Януковичу по подозрению в организации массовых убийств во время Революции Достоинства на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года. Об этом 17 декабря сообщается в Facebook сообщество Адвокатской совещательной группы, передает УРА-Информ. Там уточнили, что судья Вячеслав Пидпалый в начале заседания вынес […]

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Печерский районный суд города Киева снова не выбрал меру пресечения бывшему главе Украины Виктору Януковичу по подозрению в организации массовых убийств во время Революции Достоинства на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года. Об этом 17 декабря сообщается в Facebook сообщество Адвокатской совещательной группы, передает УРА-Информ.

Там уточнили, что судья Вячеслав Пидпалый в начале заседания вынес предупреждение адвокатам экс-главы государства Виктора Януковича за неподобающее поведение. Он уточнил, что неприемлемо не являться на заседание в указанное время и место.

В свою очередь, прокуроры по данному делу опросили Печерский суд признать неуважительными причины неявки адвоката Центра бесплатной правовой помощи Владислава Шипоша на заседание.

Следственный судья решил обратиться к ЦБПД с запросом о причинах неявки защиты бывшего президента государства.

Потом защиту Виктора Януковича попросил допросить свидетелей, которые проходят по данному делу. Ими является бывший охранник главы государства Константин Кобзарь, несколько других охранников. Также в этот список входит и бывший пилот вертолета, на котором Янукович бежал из Украины. Судья Печерского суда отказал в удовлетворении ходатайства. Также он отклонил запрос о допросе «грузинских снайперов», которые якобы были на Майдане во время событий 18-20 февраля 2014 года и стреляли в сотрудников милиции.

Отмечается, что в конце заседания Печерский суд потребовал у прокуроров материалы, которые дополнительно подтверждают розыск Януковича, для чего объявил перерыв до 12:00 22 декабря.

Ранее сообщалось, что Киевский Апелляционный суд аргументировал свое решение об отмене заочного ареста бывшего украинского гаранта Виктора Януковича.