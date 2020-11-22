Игра в гольф важнее саммита G20: Трамп снова отличился

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Действующий президент Америки Дональд Трамп пропустил конференцию о пандемии коронавирусной инфекции нового поколения в рамках саммита G20. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Скандальный политик решил, что игра в гольф важнее, нежели решение проблем государства. Он присутствовал на саммите около двух часов, вскоре покинув его, ради развлечения.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия открыла сегодня виртуальный саммит G20. В начале видео-конференции глава Белого дома присутствовал на саммите. Президент находился в президентском особнке во время саммита.

Уже через 13 минут после начала встречи Дональд Трамп начал отправлять твиты. Они были посвящены его попыткам отменить результаты президентских выборов 2020 года в США.

В его отсутствие прошла онлайн-конференция о готовности мировых лидеров к пандемии пневмонии нового поколения. В ней приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и еще лидеры нескольких стран.

Стоит отметить, что влияние Трампа значительно снизилось на международной арене, после поражения на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что киевский суд рассмотрел апелляцию адвокатов бывшего украинского президента на избрание меры пресечения.

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