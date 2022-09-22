Сын Пескова ответил, собирается ли идти на войну: соцсети возмутились из-за его слов

Как известно, 21 сентября глава Кремля Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, но в документах почти четко было указано, что речь идет чуть ли не об общей воинской повинности. В связи с этим общественники решили позвонить сыну пресс-секретаря Путина Николаю Пескову, дабы выяснить готов ли тот «оборонять» свою Родину от «фашистов».

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил канал «Популярная политика», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что ведущие канала представились сотрудниками военкомата. Затем они сообщили, что Пескову была отправлена повестка в соответствии с новыми законами, которые с 21 сентября вступили в силу. В конце мужчине предложили явиться в военкомат уже в четверг, 22 сентября.

Однако реакция последовала достаточно неординарная. Песков начал угрожать связями собственного отца. Более того, он начал будто бы оправдываться, и говорить, что все вышеупомянутое «неправильно, и должно решаться на ином уровне».

В итоге, четко отвечая на вопрос, Песков сказал, что не согласен идти в качестве добровольца на фронт.

Напомним, у ВСУ сложности с наступлением на Херсонщине: инсайдер ОП сообщил, что недавно произошло.