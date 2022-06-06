Общество

Погода в Украине: чего ожидать в ближайшие дни

Седьмое июня будет комфортным в плане погоды.

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Новая неделя в Украине будет проходить под протекцией антициклона по имени Burkhart. Какую погоду он принесет украинцам?

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети сообщила, что завтра в Украине будет комфортная температура и почти без осадков, пишет УРА-Информ.

“Поэтому завтра, 7 июня, практически повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода с высоким атмосферным давлением”, – рассказала синоптик

В тоже время на западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами.

Ветер завтра будет юго-восточным, слабым или умеренным.

“Температурная картинка будет красивой – в течение дня вторника везде в Украине предусматриваются комфортные +24…+ 28 градусов”, – обрадовала синоптик.

Другие синоптики отмечают, что вся неделя в Украине должна быть теплой. Пока большая жара не ожидается и должно быть комфортно.

Ранее мы сообщали, что военные корабли Эрдогана помогут вывозить украинское зерно из Одессы.

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