Общество

Военные корабли Эрдогана помогут вывозить украинское зерно из Одессы

Все должно решиться ближайшее время.

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Турция поможет Украине экспортировать пшеницу. Президент Реджеп Эрдоган принял решение направить свои военные корабли для сопровождения транспорта в оккупированных Россией портах Одессы. На данный момент неизвестно, коснется ли турецкая интервенция и порты в других городах Украины.

Осведомленный источник сообщил «Известиям», что в рамках запланированного плана Турция позаботится о разминировании прибрежной зоны и сопроводит украинские корабли в нейтральные воды Черного моря. По словам источника, турецкие корабли должны обеспечить безопасное движение украинских транспортников и не допустить провокаций, пишет УРА-Информ.

Программа будет окончательно утверждена в Турции во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова 8-9 июня. В переговорах примут участие представители ООН.

Источник сообщил, что в настоящее время украинское зерно перевозится в Молдову и страны ЕС железнодорожным и автобусным транспортом, но еще не дошло до конечных получателей.

Озтюрк Йылмаз, член турецкого парламента, заявил, что Анкара «должна помочь с экспортом зерна, чтобы избежать и предотвратить возможный продовольственный кризис». Сама страна зависит от поставок зерна из России и Украины и в настоящее время пытается найти альтернативных поставщиков в Молдове и Румынии.

Ранее мы сообщали, что Великобритания передаст Украине РСЗО M270.

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