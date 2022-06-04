Украина перейдет в интенсивное контрнаступление: Подоляк назвал сроки

Вскоре Украина перейдет в интенсивное контрнаступление
Совсем скоро уже украинские войска пойдут в активное контрнаступление на оккупированные территории. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы ОПУ Михаила Подоляка.
«Когда мы получим достаточное количество оружия? В ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны”, – подчеркнул Подоляк.
Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на оккупированном украинском Донбассе Игорь Гиркин дал профессиональную характеристику министру обороны россии Сергею Шойгу.
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