Стало известно, что решит дальнейшее развитие войны в Украине

Боевые действия должны завершиться дипломатическим путем

Время чтения: 44 Секунд

Следующие несколько недель полномасштабной войны в Украине будут решающими. Сражение за украинский Донбасс будет определяющим. Все зависит от того, чем завершится активная фаза военных действий -уверенной победой одной из сторон, или же переходом к позиционному противостоянию. Об этом заявил генерал США Марк Милли в интервью Fox News, передает УРА-Информ.

«Сейчас на Донбассе продолжаются значительные боевые действия между украинскими и российскими силами. Как сложится ситуация в течение нескольких недель, в значительной степени определит дальнейшее развитие», – отметил Милли.

Также в США выразили уверенность в том, что боевые действия на территории Украины должны завершиться дипломатическим путем.

«Это очень серьезная война с высоким использованием ресурсов с обеих сторон, поэтому я считаю ее завершение путем переговоров было бы логичным. Но обе стороны должны сделать это самостоятельно», – добавил Милли.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что деоккупация захваченных территорий Украины ВСУ, не должна привести к гибели людей.