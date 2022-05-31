Общество

Стало известно, что решит дальнейшее развитие войны в Украине

Боевые действия должны завершиться дипломатическим путем

Время чтения: 44 Секунд

Следующие несколько недель полномасштабной войны в Украине будут решающими. Сражение за украинский Донбасс будет определяющим. Все зависит от того, чем завершится активная фаза военных действий -уверенной победой одной из сторон, или же переходом к позиционному противостоянию. Об этом заявил генерал США Марк Милли в интервью Fox News, передает УРА-Информ.

«Сейчас на Донбассе продолжаются значительные боевые действия между украинскими и российскими силами. Как сложится ситуация в течение нескольких недель, в значительной степени определит дальнейшее развитие», – отметил Милли.

Также в США выразили уверенность в том, что боевые действия на территории Украины должны завершиться дипломатическим путем.

«Это очень серьезная война с высоким использованием ресурсов с обеих сторон, поэтому я считаю ее завершение путем переговоров было бы логичным. Но обе стороны должны сделать это самостоятельно», – добавил Милли.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что деоккупация захваченных территорий Украины ВСУ, не должна привести к гибели людей. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Арестович сделал важное заявление по Северодонецку

Войска РФ своими действиями подвергают риску химической катастрофы как местное население, так и самих себя

Реалии Мариуполя: оккупанты продают жителям города награбленное

Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все автомобили будут признаны собственностью «молодой республики»

Зеленский жестко ответил на планы РФ по Украине: что сказал президент

На Донбассе ситуация сложная, так как не хватает соответствующего количества оружия

Солдаты РФ документально подтверждают, что согласны убивать украинцев, – пленный снайпер

Сам солдат попал в плен во время боя на территории Волновахского района Донецкой области

У ВСУ есть продвижении на юге Украины

Россия вряд ли сможет оперативно оборудовать все линии обороны на север от Херсона

ВСУ уничтожили инженерное подразделение российских войск

Подробности не сообщаются