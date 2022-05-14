Общество

В ГУР озвучили, когда россияне намерены провести псевдореферендум в Херсон

Такой референдум может быть проведен 11 сентября — единственный день голосования в РФ

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На временно оккупированных территориях украинского государства, в частности в Херсоне, оккупанты могут провести так называемый референдум уже 11 сентября. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает УРА-Информ.

По предварительным данным, как отметили в разведке, такой референдум может быть проведен 11 сентября.

«И необходимо не забывать, что там, на территории Донецкой и Луганской областей, на оккупированных территориях выдано около 800 тысяч паспортов граждан рф. Это такой мощный фактор, который РФ будет использовать как повод для „защиты граждан России“, проживающих в Украине», – отметил Скибицкий.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация будет затягивать войну в Украине минимум до конца 2022 года. Правительство РФ будет это делать в надежде, что серьезный энергетический кризис, заставит Запад «договариваться» с Россией.

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