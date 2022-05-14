В МВД рассказали, до какого периода Кремль будет затягивать войну в Украине

По расчетам Кремля, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис и проблемы с отоплением

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Российская Федерация будет затягивать войну в Украине минимум до конца 2022 года. Правительство РФ будет это делать в надежде, что серьезный энергетический кризис, заставит Запад «договариваться» с Россиией. Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в эфире телемарафона, передает УРА-Информ.

По расчетам Кремля, как уточнили сотрудники правоохранительных органов, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис.

«И в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют», – подчеркнул Андрусив.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты угрожают семьям защитников, которые сейчас находятся на «Азовстали».