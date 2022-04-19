Общество

Украина провела пятый обмен с рф: подробности

Украина вернула 76 украинцев.

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Сегодня, 19 апреля, Украина провела очередной обмен пленными с российской федерацией. Это уже пятый обмен с начала вторжения в Украину 24 февраля.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказал подробности нового обмена. Она отметила, что украинские власти провели пятый обмен пленными с российскими оккупантами, вернув домой 76 украинцев, пишет УРА-Информ.

По ее словам, среди тех, кого сумели обменять, 60 военных, в том числе 10 офицеров Вооруженных сил Украины. Также украинские власти договорились о возвращении 16 гражданских лиц, которых российские оккупанты захватили в заложники.

Предыдущий обмен состоялся 14 апреля. Тогда украинским властям удалось обменять 30 украинцев на 30 пленных россиян. Самый масштабный обмен состоялся первого апреля. Тогда  обмен состоялся в формате “86 на 86”.

Ранее мы сообщали, что американский разведчик рассказал, почему решил воевать за Украину.

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