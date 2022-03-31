Общество

Война в Украине: потери российской армии по состоянию на 31 марта

Украинские военные продолжают уничтожать солдат и технику противника.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по поводу потерь противника в войне с Украиной. Обновленные данные были опубликованы по состоянию на утро 31 марта.

Так предварительно украинская армия уже уничтожила приблизительно 17 500 оккупантов. Также было ликвидировано 1735 бронированных машин, а также 1201 транспортных средств, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что количество сбитых самолетов перевалило за количество сбитых вертолетов – 135 против 131. Также украинскими военными было уничтожено 311 артиллерийских систем и цистерн с ГСМ 75. Также украинцы ликвидировали 54 средства ПВО и 83 БПЛА. 614 танков уже потеряли оккупанты.

Также украинская армия сумела ликвидировать 96 РЗСО и 7 кораблей/катеров противника.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал, сколько будет еще длиться активная фаза войны.

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