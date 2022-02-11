Гороскоп Павла Глобы на 11 февраля пятницу для всех знаков Зодиака

Павел Глоба подготовил гороскоп на пятницу для всех знаков Зодиака.

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Об этой информации сообщил Тv.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овны в пяницу будут обладать уникальной возможностью, а именно: умением предсказывать события. Астролог советует воспользоваться таким благоприятным периодом, так как это может быть очень кстати.

Телец.

Тельцам в этот день не стоит идти на поводу у собственных эмоций. Совет астролога: относиться к происходящему спокойно, особенно в публичных местах. Так как в пятницу велика вероятность конфликтов.

Близнецы.

Близнецам Глоба советует все свои силы в этот день направить в конструктивное русло. К примеру, это может быть работа над проектом, который вы любите.

Рак.

Астролог предупреждает Раков, что в этот день денежные средства будут утекать сквозь пальцы. Поэтому в пятницу с покупками желательно повременить до более благоприятного периода.

Лев.

Львов в этот день могут ждать недопонимания в личных взаимоотношениях. Астролог утверждает, что там может наметиться проблема. Поэтому стоит постараться избежать её любыми способами.

Дева.

Девам Глоба настоятельно рекомендует больше времени, по возможности, в этот день посвятить отдыху, нежели работе. Так как он вам будет просто необходим.

Весы.

Весы в этот день смогут для себя сделать открытие, которое может быть неприятным, но необходимым. Оно будет касаться человека, которого вы считали своим другом.

Скорпион.

У Весов в этот день будет не совсем позитивное настроение по какой-то причине. Постарайтесь держать свои эмоции при себе, так как в пятницу будет большая вероятность ссор и конфликтов.

Стрелец.

Стрельцам Глоба советует в этот день постараться держать себя в руках. Так в пятницу лишняя нервозность не пойдёт вам на пользу. Из-за неё могут возникнуть недопонимания и конфликты.

Козерог.

Для Козерогов день будет благоприятный для командной работы. Астролог советует всю работу не взваливать на себя, когда есть много помощников.

Водолей.

У Водолеев в этот день появится желание рискнуть. И астролог утверждает, что это может быть благородным делом, если они всё-такт на него решатся.

Рыбы.

Для Рыб Глоба рекомендует в этот день — книгу и любимый сорт чая. Это поможет вам привести свои нервы в порядок после тяжелого дня.

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